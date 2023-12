Program in vitro w Koszalinie przedłużony na kolejne dwa lata

Zanim radni z Koszalina program in vitro na lata 2024-26 zatwierdzili, nie obyło się bez dość ostrej dyskusji. Prym wiedli w niej radny Artur Wiśniewski oraz radne Dorota Chałat i Barbara Grygorcewicz. Wiśniewski stwierdził m. in., że program in vitro jest swoistą "protezą" i nie leczy on przyczyn niepłodności, a chce jedynie te przyczyny ominąć. Według niego kobiety decydują się zbyt późno na macierzyństwo, czasem za późno, a ponadto przez wiele lat były przekonywane, że rodzina i dzieci to nic dobrego, co dziś ma swoje konsekwencje w problemie demograficznym. Pytał dlaczego miasto nie chce wspierać innych metod leczenia niepłodności, tylko akurat tę? I stwierdził, że program in vitro nie rozwiąże problemu demografii.

Radna Dorota Chałat była oburzona wypowiedziami radnego Wiśniewskiego. Powiedziała, że program in vitro to najlepsza metoda leczenia bezpłodności, która jest wspierana w cywilzowanym świecie od wielu lat, a dzięki której rodzice mogą mieć dzieci, a te są najbardziej oczekiwaną istotą na świecie. Zdradziła, że problem ten wystąpił też w jej rodzinie. Stwierdziła, że nikt nie zmusza do korzystania z tej metody i jeśli jest to sprzeczne z czyimś światopoglądem, nie musi z tego programu korzystać. - Mamy jednak państwo świeckie, a nie religijne. A skoro dzięki tej metodzie w kraju urodziło się już 20 tysięcy dzieci, to w tym właśnie widzę rękę Boga - dodawała radna Barbara Grygorcewicz.