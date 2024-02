Projekt Pasjonauci w Szczecinku, czyli jak sięgać gwiazd [ZDJĘCIA]

Radosław Filipek ze Szczecinka hobbystycznie, ale na wysokim poziomie, zajmuje się astrofotografią, czyli uwiecznianiem kosmosu na zdjęciach. Na spotkaniu w ramach projektu „Pasjonauci” opowiedział o początkach tej pasji, jaki sprzęt wystarczy na początku do fotografowania nocnego nieba, a jaki pozwala na zdjęcia odległych galaktyk. Jak krok po kroku uczył się tej trudnej sztuki, jakich błędów mógł uniknąć i jak wielką radość sprawia „polowanie” na ciała niebieskie. Wypełniona prawie po ostatnie miejsce sala wykładowa Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior to dowód, że temat się spodobał.

Cykl spotkań to pomysł Lilii Pachuckiej i Alicji Żebrowskiej, uczennic ze szczecineckiego I LO. Choć dopiero niedawno rozpoczęły naukę w pierwszych klasach, to już podjęły się ambitnego zadania i zgłosiły do olimpiady „Zwolnieni z teorii”. To doroczne wydarzenie promujące akcje społeczne realizowane przez młodych ludzi, pokazujące różne aspekty życia, problemy, ale i jaśniejsze strony. Zadaniem uczestników jest ich pokazanie, zaznajomienie rówieśników i próby ich rozwiązania.