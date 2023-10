Projekt przebudowy rynku w Czaplinku. Mieszkańcy nie chcą "betonozy"

- Szarości bez duszy, klimatu i tego czegoś, co każde małe miasteczko wyróżnia na tle innych małych miasteczek - pisze na Facebooku pani Agnieszka. Ktoś dodaje: - W lecie 60 stopni Celsjusza, tragedia - pisze. - Do tego leżaki niech dołożą i drinki...

Burmistrz Czaplinka mówi, że projekt - przed laty uzgodniony z konserwatorem zabytków - będzie zmodyfikowany.

- Mamy na dniach spotkanie z panią konserwator w tej sprawie i będziemy chcieli uzyskać jej akceptację na zmiany - mówi Naruszewicz. Ujawnia, że będą one polegać m.in. na pozostawieniu dużej części zieleni. - Do realizacji przejdzie tylko część z obecnych założeń, na pewno będą duże zmiany - zapewnia. - Będziemy rozmawiać, co zostawić, co wymienić. Przy założeniu, aby zmieścić się w przyznanej dotacji i za dużo nie dokładać z budżetu Czaplinka.

To, jak wspomnieliśmy, wymagać będzie poprawek i akceptacji konserwatora. - Liczę na zrozumienie - mówi burmistrz i dodaje, że zalecenia urzędu ochrony zabytków są takie, aby nowe rozwiązania nawiązywały do przedwojennego wyglądu czaplineckiego rynku. Stąd np. powrót bruku.

- Mam nadzieję, że konserwator uwzględni także zmiany funkcji rynku, jakie nastąpiły przed te dekady - dodaje Naruszewicz. - Markt w Tempelburgu kiedyś po prostu był rynkiem, na którym odbywał się handel. Dziś pełni funkcję rekreacyjną i reprezentacyjną - podkreśla.