Prokuratura umorzyła sprawę kradzieży z włamaniem inkluzji pasikonika z Muzeum Bursztynu w Jarosławcu

- Na nagraniach z kamer widać, jak ten mężczyzna wchodzi do muzeum z jedną z grup. Wpadające słońce oślepiło kamery, rozświetliło obraz. Nie ma żadnego ujęcia wskazującego na to, że to on sięgnął po bursztyn i go zabrał. Samo ujęcie, na którym widać, że mężczyzna na dłoni ma jakiś przedmiot, przygląda się jemu, to za mało, na oskarżenie o kradzież z włamaniem - powiedział PAP prok. Gąsiorowski, uzasadniając umorzenie postępowania i jednoczesne oczyszczenie z zarzutów 37-latka.