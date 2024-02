Protest rolników w Koszalinie. Blokada trasy S11 potrwa kolejnych 30 dni [ZDJĘCIA] Jakub Roszkowski

Nie do wtorku, ale co najmniej do 27 marca mają blokować trasę S11 w Koszalinie protestujący rolnicy. We wtorek zjeżdżają już jednak z węzła Gorzebądz trasy S6. Tam protest się kończy.