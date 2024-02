Karetka na językach, czyli jak to było z jej wpuszczeniem na blokadzie rolniczej w Koszalinie

Wyjaśnijmy, we wtorek na internetowym portalu społecznościowym X pojawił się filmik, nakręcony telefonem przez jedną z uczestniczek rolniczej blokady na trasie S11 w Koszalinie, na którym widać, jak karetka pogotowia nie zostaje wpuszczona przez rolników na tę trasę. Pojazd zostaje skierowany w inne miejsce. Nie dość, że sam fakt niewpuszczenia pojazdu uprzywilejowanego, być może jadącego ratować czyjeś życie, wzbudził ogromne poruszenie, to jeszcze komentarz nagrywającej wzbudza sporą irytację wśród oglądających. Kobieta przekonuje tam, że przecież było mówione, że droga będzie blokowana, więc po co ta karetka tam jedzie?

- Zdarzenie było splotem kilku innych wydarzeń i rzeczywiście, na filmiku wygląda to źle. Żałuję, że do tego doszło, ale było też trochę inaczej niż wygląda - opowiada nam Michał Szcześniak, rolnik z Będzina, uczestnik protestu. - Akurat zaczynaliśmy protest, jeszcze się ustawialiśmy, organizowaliśmy. Ustawiliśmy więc na wjeździe na S11 maszynę, na wiadukt jednak wciąż wjeżdżały inne pojazdy. I na ten moment podjechała karetka. Ktoś im pokazał, że lepiej będzie, jak pojadą drugim wjazdem, bo tam jest już porządek. I oni odjechali. Ale na filmie wygląda to tak, jakbyśmy im zakazali wjeżdżać. Niestety, jak to mówią, mleko się wylało.