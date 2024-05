Przegląd prasy (10.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto jaka ma być waloryzacja emerytur w 2025 roku. Mamy wyliczenia! O ile wzrosną emerytury? Sprawdź!”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto jaka ma być waloryzacja emerytur w 2025 roku. Mamy wyliczenia! O ile wzrosną emerytury? Sprawdź! Takie są prognozy wyliczeń waloryzacji emerytur w 2025 roku. Najnowsze doniesienia wskazują, że waloryzacja w przyszłym roku nie będzie tak wysoka, jak w latach poprzednich. Co z drugą waloryzacją w 2024 roku? Kolejne podniesienie emerytur w tym roku jest mało prawdopodobne. Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop finansowy na wakacje 2024. Dostaniesz awans, lub wygrasz na loterii! Oto znaki zodiaku, do których uśmiechnie się fortuna Mamy najnowszy horoskop finansowy na wakacje 2024. Do kogo uśmiechnie się fortuna tego lata? Sprawdź przewidywania ezoteryków dotyczących tego kto może liczyć na szczęście w finansach, i do kogo uśmiechną się gwiazdy i kto będzie się wzbogaci podczas lata 2024. Oto najnowszy horoskop finansowy na tegoroczne wakacje.

📢 Tanie mieszkania od PKP w woj. zachodniopomorskim. Domy w niskiej cenie od komornika. Tak tanio na Pomorzu Zachodnim PKP Nieruchomości po raz kolejny wystawia na sprzedaż mieszkania w woj. zachodniopomorskim. Te lokale są naprawdę tanie! Sprawdź ceny! Domy nawet za pół ceny. Sprawdź również najnowsze ogłoszenia licytacji komorniczych w Koszalinie i regionie! Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie rachunki przyjdą za prąd od lipca 2024. Ile więcej zapłacimy? Wiemy, jaka będzie maksymalna cena za prąd Większe rachunki za prąd od lipca 2024? Gospodarstwa domowe muszą przygotować się na zmiany. 16 kwietnia rząd przedstawił projekt ustawy o bonie energetycznym. Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Świadczenie pieniężne ma zrekompensować wysokie rachunki m.in. za prąd. Sprawdź szczegóły!

📢 Renta wdowia i socjalna 2024. Nowe zasady przyznawania i zmiana kwoty? 7 600 złotych dla wdowy! Mamy wyliczenia! Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Celem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby niepełnosprawne zaczęły prowadzić dyskusję na wielu płaszczyznach. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie w związku z rentą socjalną. 📢 Wyjazd do sanatorium w 2024 roku będzie droższy. Nowe stawki za cały wyjazd. Kto będzie mógł pojechać na NFZ? Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września 2024 roku. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest bezpłatny dla dzieci, a częściowo odpłatny dla dorosłych. Odpłatność jest różna i zależy od sezonu oraz standardu zajmowanego pokoju. Sprawdź szczegóły!

📢 Osoby o tych imionach to najlepsi przyjaciele. Na nich zawsze możesz liczyć! Sprawdź listę Osoby o tych imionach to najlepsi przyjaciele. Macie wśród swoich znajomych osoby o tych imionach? Ciekawe, czy może o nich powiedzieć, że są z jednej strony towarzyscy, weseli, radośni, ale z drugiej (i przede wszystkim) empatyczni, życzliwi i godni zaufania? Bo takimi między innymi cechami powinni się charakteryzować ci, którzy są najlepszymi przyjaciółmi. Naszą listę traktujcie z lekkim przymrużeniem oka, ale - kto wie - może jest w tym ziarno prawdy. Sprawdźcie więc listę imion najlepszych przyjaciół. 📢 Najmodniejsze fryzury na maj 2024. Oto jakie uczesania i cięcia są hitem. Co warto nosić tej wiosny? [ZDJĘCIA] Jaka długość włosów jest najlepsza na wiosnę 2024? Jaką fryzurę zrobić żeby się odmłodzić? Sprawdź w galerii nasze propozycje! W sezonie wiosenno-letnim kobiety nie chowają już włosów pod czapkę i szalik, dlatego chętniej kombinują z różnymi fryzurami. Wysokie lub niskie upięcie, luźny kok czy warkocz? Sprawdź najlepsze fryzury i cięcia na maj 2024!

📢 Najlepsze memy o dzieciach. One są takie słodkie i... śmieszne! Sprawdź, z czego śmieją się Internauci Oto najlepsze memy o dzieciach. Tak, to prawda dzieci potrafią być naprawdę kochane i pocieszne. Nic więc dziwnego, że w sieci można znaleźć mnóstwo memów o dzieciach w przeróżnym wieku: od niemowlaków, przez przedszkolaki, po uczniów pierwszych klas podstawówek i nastolatków. A z czego najczęściej śmieją się twórcy memów o dzieciach? Sprawdźcie nasz wybór żartów obrazkowych! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Hubert Urbański. Oto jak wygląda życie popularnego prezentera telewizyjnego [ZDJĘCIA] Oto jak mieszka i żyje na co dzień Hubert Urbański. Sprawdź zdjęcia! Uwielbiany przez widzów prezenter telewizyjny najbardziej znany jest z programu "Milionerzy". Na swoich profilach na kontach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Na fotografiach widać jak spędza wolny czas, gdzie podróżuje oraz jak wygląda jego mieszkanie. Zobacz zdjęcia!

📢 Te auta kupisz od wojska w niskiej cenie! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy. Zobacz auta od wojska Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, a nawet koparki czy żurawie. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. 📢 Rok 1980: Koszalin ma port. Rok 1990: jest nas 200 tysięcy. Takie to były plany... Za nami wybory samorządowe, które zakończyły się zmianą warty w koszalińskim ratuszu. Kampania wyborcza m.in toczyła się wokół tego, w jaki sposób Koszalin ma się dalej rozwijać. Podobna debata toczyła się też kilka dekad wcześniej, a nawet nabrała charakteru konkretnych planów. Oto cztery urbanistyczne wizje z tamtych czasów. Według nich...port i stocznia na Jamnie miały obsługiwać statki handlowe najpóźniej do 1980 roku a w 1990 roku koszalinian miało być aż 200 tysięcy!

📢 Matura 2024: niemiecki na poziomie podstawowym. Arkusz i odpowiedzi. Sprawdź wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym odbyła się 9 maja w godzinach 14-16. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieściliśmy tego samego dnia, po godz. 19.00. W tym tekście znajdują się najważniejsze informacje o maturze z niemieckiego: wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat. Przypominamy, że arkusze z języków włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego też są już dostępne na stronie CKE. 📢 20 zaskakujących cech osób o wysokiej inteligencji. Jak rozpoznać osobę z wysokim IQ. Sprawdź co o tym świadczy LISTA 9.05.2024 Czy spotkałeś kogoś, kto od razu wydawał się niezwykle inteligentny? W artykule omówimy 20 subtelnych znaków, które mogą świadczyć o wyjątkowej inteligencji u innych. Odkryj cechy osobowościowe i zachowania, które mogą być kluczowe w rozpoznaniu osób o wysokim poziomie inteligencji.

📢 Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku. Oto jakie zmiany weszły w życie. Sprawdź nowe kwoty! 9.05.2024 Kto może dostać świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku? Zmiany wprowadzają możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny ma częściowo pokryć wydatki związane z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Sprawdź, jakie zaszły zmiany! 📢 Zapłonęły "Ptaki" Hasiora, czyli płomienie zwycięstwa w Koszalinie [WIDEO, ZDJĘCIA] Zgodnie z tradycją Koszalin rocznicę - w tym roku 79. - zakończenia II wojny światowej uczcił wydarzeniem pod hasłem "Płomienie Zwycięstwa". 📢 Najlepsze memy o grillowaniu. Na Międzynarodowy Dzień Grilla i nie tylko. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź! 9.05.2024 Zobacz najśmieszniejsze memy związane z grillem i grillowaniem. Nie tylko z okazji Międzynarodowego Dnia Grilla, który obchodzony jest 2 maja. A dlaczego? Zapewne dlatego, że to właśnie w maju zaczyna się sezon grillowy. Nieważne, czy na początku maja jest gorąco, czy pada deszcz, to prawdziwy miłośnik grilla musi go rozpalić. I o tym m.in. są memy o grillowaniu. Sprawdźcie naszą fotogalerię.

📢 Leroy Merlin w Koszalinie na godziny przed otwarciem. Zobacz ZDJĘCIA sklep Leroy Merlin w Polsce, największy w regionie hipermarket budowlano-remontowy zostanie w czwartek otwarty w OTO Parku w Koszalinie. A już piątek wielkie oficjalne otwarcie całego kompleksu z Cleo. 📢 Właściciel Oceanarium w Międzyzdrojach nie rezygnuje z planów zbudowania obiektu w Kołobrzegu [ZDJĘCIA] Nie rezygnujemy z budowy Oceanarium w Kołobrzegu - mówią inwestorzy i szacują, że nowy obiekt w tej miejscowości może być gotowy w 2028 roku. 📢 Poznajmy radnych z Koszalina. Kim są, gdzie studiowali, czym się zajmują? Rozpoczęła się kolejna kadencja Rady Miejskiej w Koszalinie. Kim są koszalińscy radni? Wszyscy członkowie Rady Miejskiej są już po ślubowaniu. To 23 osoby, nauczyciele, prawnicy, naukowcy. Najmłodszy ma 31 lat, najstarszy 71.

📢 "My English Tunes" w Koszalinie, czyli wojewódzki konkurs piosenki angielskiej dla dzieci [ZDJĘCIA] Około 30 dzieci ze szkół z całego województwa zachodniopomorskiego przyjechało w czwartek do Koszalina, by wziąć udział w kolejnej edycji "My English Tunes", konkursie piosenki angielskiej. Każdy z uczestników wracał do domu co najmniej z wyróżnieniem. 📢 Anna Bańkowska i Jakub Kowalik zostali wicemarszałkami województwa zachodniopomorskiego Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wybrał w czwartek na wicemarszałków województwa Annę Bańkowską i Jakuba Kowalika. W zarządzie województwa znaleźli się także Bogdan Jaroszewicz i Marcin Łapeciński. Decyzje personalne wywołały zgrzyt między PO a Polską 2050. 📢 Skarbówka odkryła magazyny podrabianych ubrań w powiecie goleniowskim [ZDJĘCIA] 520 szt. odzieży ze znakami towarowymi różnych firm, 846 szt. znaków towarowych (znaczki, naszywki) różnych firm oraz 189 arkuszy tzw. naprasowanek do odzieży zawierających znaki towarowe różnych firm znaleźli funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS w trzech nieruchomościach w powiecie goleniowskim oraz w samochodzie.

📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? 9.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez! 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 9.05.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Początek maja na budowie drogi S6 Koszalin - Sławno. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Koszalina do Sławna. Tak prace przebiegały na początku maja.

📢 Działania sławieńskiej policji. 61-latek z Koszalina z 18 punktami karnymi [ZDJĘCIA] W środę na terenie całego powiatu sławieńskiego odbyły się policyjne działania "Prędkość". Podczas prowadzonych kontroli policjanci zatrzymali kilku kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. 📢 Matura 2024 z języka angielskiego w ZS 1 im. Kopernika w Koszalinie [ZDJĘCIA] W czwartek o godz. 9. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest obowiązkowy. Od lat angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Wypadek na drodze S6 w kierunku Koszalina. Pojazd ciężarowy przewrócił się na bok Kierowcy poruszający się drogą ekspresową S6 muszą być przygotowani na utrudnienia. Zablokowana jest trasa w kierunku Koszalina.

📢 Oto jak mieszka i żyje aktorka Anna Mucha. Piękna Anna Mucha na prywatnych zdjęciach. Apartament w centrum miasta i podróże 9.05.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 9.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 9.05.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 9.05.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 9.05.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 9.05.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 9.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 9.05.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 9.05.2024 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 9.05.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 9.05.2024 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 9.05 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Tak mieszka i żyje Agnieszka Kaczorowska-Pela. Prywatne zdjęcia gwiazdy Klanu i utytułowanej tancerki. Rodzina, dom, praca 9.05.2024 Agnieszka Kaczorowska znana jest nie tylko z roli Bożenki w popularnym serialu Klan, emitowanym na antenie TVP 1, ale również ogromnych umiejętności tanecznych, mając w swoim dorobku wiele sukcesów. Ma także liczną rzeszę fanów, z którymi chętnie dzieli się swoim codziennym życiem w mediach społecznościowych. Jaka na co dzień jest popularna aktorka i tancerka? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Agnieszka Kaczorowska-Pela.

📢 Najśmieszniejsze memy o policjantach. Uśmiejesz się do łez! Zobacz jak z policji żartują internauci 9.05.2024 Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. Choć bez wątpienia to służby bardzo potrzebne w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym kraju, to jednocześnie funkcjonariusze policji bywają nielubiani. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze obrazki o policji.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 9.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi. Kochają najmocniej i darzą szczerą miłością. Z nimi będziesz szczęśliwa! 9.05.2024 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Tak jest m.in. w miłości. Jesteście ciekawi, mężczyźni o jakich imionach są uważani za najwierniejszych? To właśnie oni według znaczenia imion są uważani za szczerych i wiernych. Sprawdźcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Żołnierze 7 Brygady Obrony Wybrzeża ćwiczą razem z Amerykanami Na poligonie w Drawsku Pomorskim rozpoczęły się ćwiczenia „Immediate Response-24”. W manewrach uczestniczą również oddziały 7. Brygady Obrony Wybrzeża, której dowództwo jest w Słupsku.

📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 9.05.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów! 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 9.05.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 9.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. Z czego żartują Internauci. Uśmiejesz się! 9.05.2024 Memy o budowlańcach potrafią być jednocześnie bardzo śmieszne i... straszne! Jesteście ciekawi z czego najczęściej żartują twórcy memów o budowlańcach? Sprawdźcie koniecznie naszą fotogalerię. Nie da się ukryć, że spojrzenie na tę branżę jest bardzo stereotypowe. No bo z czym najczęściej kojarzą się budowlańcy?

📢 Nawet 2500 zł dla pracownika. Wczasy pod gruszą 2024. Tyle pieniędzy wpłynie na konta zatrudnionych 9.05.2024 Wczasy pod gruszą 2024, czyli dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop. Jest to świadczenie, które nie każdy dostanie. To dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Sprawdź wyliczenia! 📢 Najlepsze MEMY o disco polo. Symbol kiczu czy dobrej zabawy? Zobacz, kto słucha disco polo. Te obrazki rozśmieszą do łez 9.05.2024 Disco polo? Co myślisz, gdy słyszysz nazwę tej muzyki? Disco polo budzi mieszane uczucia wśród Polaków, co oznacza, że nie brakuje MEMÓW, które pokazują stosunek internautów do tej muzyki. Przez wielu disco polo uważane jest za symbol kiczu, jednak często jesteśmy świadkami, jak Polacy przy disco polo bawią się doskonale! Najlepsze MEMY o disco polo znakomicie ukazują fenomen tego zjawiska. Z pewnością uśmiejecie się do łez! Takie są najlepsze MEMY o disco polo!

📢 Tak żyje Julia Wieniawa. Nowa jurorka "Mam Talent!" publikuje prywatne zdjęcia. Sprawdź! 9.05.2024 Julia Wieniawa to nowa jurorka w popularnym telewizyjnym talent show "Mam talent!". Zastąpiła na tym miejscu Małgorzatę Foremniak. O tym, jak Julia Wieniawa radzi sobie w nowej dla siebie roli można przekonać się w każdą sobotę po godz. 20 włączając TVN. A jak wygląda prywatne życie tej młodej wokalistki i aktorki? O tym przekonacie się zaglądając do naszej fotogalerii. Zobacz prywatne zdjęcia Julii Wieniawy. 📢 Oto najlepsze MEMY o szkole! Nauka z przymrużeniem oka. Jak szkołę widzą internauci? Zdrowa dawka humoru. Uśmiejesz się do łez! 9.05.2024 Najlepsze MEMY o szkole z pewnością należą do tych ulubionych wśród uczniów. Wszak, jak najlepiej rozluźnić się podczas przerwy, bądź po lekcjach? Oczywiście oglądając MEMY o szkole! Szkoła jest jednym z najpowszechniejszych tematów MEMÓW wśród internautów. Uczniowie, nauczyciele i ich relacje są niekończącym się źródłem MEMÓW i innych śmiesznych obrazków. Jak szkołę widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o szkole! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Zaskakujące skutki picia herbaty. Oto co się dzieje z organizmem, gdy pijemy jej za dużo. Te osoby muszą jej unikać! 9.05.2024 Co powoduję zbyt częste picie herbaty? Wiemy, jakie są pozytywne właściwości herbaty, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że picie zbyt dużych ilości herbaty może mieć negatywne konsekwencje. Jeden z najzdrowszych naturalnych napojów nie jest dla każdego. Oto osoby, które nie powinny pić herbaty. Takie są skutki uboczne picia jej w dużych ilościach. Sprawdź szczegóły! 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 9.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda 9.05.2024 Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 9.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o działkowiczach. Tak internauci żartują z ogródków działkowych i ich właścicieli 9.05.2024 Oto najlepsze memy o działkowiczach i ich ukochanych działkach. Skoro sezon działkowy rozpoczął się na dobre, to nic dziwnego, że temat ten pojawia się w wielu internetowych memach. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów? Sprawdźcie koniecznie nasz wybór najśmieśniejszych żartów o działkach i działkowiczach. 📢 Najlepsze MEMY o rodzeństwie. Masz brata lub siostrę? Świetnie zrozumiesz te obrazki! Życie z rodzeństwem okiem internautów 9.05.2024 Masz rodzeństwo? Z pewnością spotkałeś się z wieloma sytuacjami, gdy miałeś już tego serdecznie dosyć. Ciągłe nieporozumienia, kłótnie, faworyzowanie jednej strony z perspektywy rodziców, konieczność dzielenia się wieloma rzeczami sprawiają, że niekiedy rodzeństwo jest traktowane jako zło. Jednak koniec końców dochodzimy do porozumienia i wraz z wiekiem, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dla nas rodzeństwo. Z nieporozumień i różnić doskonale zdają sobie sprawę internauci, którzy tworzą o rodzeństwie MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak życie z rodzeństwem widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY!

📢 Osoby o tych imionach są kapryśne. Oni ciągle są niezadowoleni i kapryszą. Sprawdź! 9.05.2024 Oto lista imion osób, które potrafią być kapryśne. Zestawienie to potraktujcie z przymrużeniem oka, choć wiemy, że są osoby, które ludziom o konkretnych imionach przypisują dane cechy charakteru. Sprawdźcie więc nasze zestawienie osób kapryśnych. Może macie wśród znajomych osoby o tych imionach. Czy te opisy zgadzają się z ich zachowaniem?

📢 Najniższa krajowa w 2025 roku - najnowsze wyliczenia. Będzie podwyższana dwa razy? Tyle będziemy zarabiać od 1 stycznia 9.05.2024 Dobra wiadomość dla osób zarabiających najniższą krajową. Płaca minimalna w 2023 r. wynosiła 3600 zł brutto, czyli 2709 netto. Od stycznia 2024 r. została podniesiona do 4242 zł, czyli 3 222 złotych na rękę. Kolejny wzrost nastąpi już w lipcu – do 4300 zł, co da 3 262 zł netto. Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w 2025 roku? Sprawdź wyliczenia!

📢 Posiadacze tych imion są dwulicowi. Tym osobom lepiej nie powierzaj swoich sekretów. Sprawdź listę! 9.05.2024 Uważaj na ich kłamstwa! Te osoby uchodzą za dwulicowe. Co to oznacza? Na czym polega hipokryzja? Sprawdź, czym się cechuje taka osoba. Do imion przypisane jest wiele cech osobowości i charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście! 📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Koszalinie i okolicach. Najnowsze licytacje komornicze z woj. zachodniopomorskiego 9.05.2024 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Domy nawet za pół ceny. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. Sprawdź szczegóły!

📢 Kobiety o tych imionach mają trudny charakter. Sprawdź imiona, z którymi trudno się dogadać, mogą być konfliktowe i nieustępliwe 9.05.2024 Kobiety o tych imiona mają trudny charakter i trudno się z nimi dogadać? Sprawdź listę imion, według której te kobiety mogą mieć trudne cechy charakteru. Analiza imion sugeruje, że istnieje pewne powiązanie między imionami a cechami osobowości. Jednak należy pamiętać, że każda osoba jest jednostką indywidualną, a charakter jest kształtowany przez wiele różnych czynników, nie tylko przez imię.

📢 Najlepsze memy o maturze i maturzystach! Najśmieszniejsze memy o maturze 2024. Jest się czego bać? Matura 2024 na wesoło 9.05.2024 Matura 2024 zbliża się wielkimi krokami. Czy jest się czego bać? Jak radzą sobie ze stresem maturzyści? Sprawdźcie najlepsze memy o maturze i maturzystach. Nie taki diabeł straszny! Tegoroczni maturzyści jeszcze niedawno bawili się na studniówkach, a już zaraz przysiądą do egzaminu dojrzałości. Najlepsze i najśmieszniejsze memy o maturze 2024. Sprawdźcie MEMY w galerii!

📢 Kwietniowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA 9.05.2024 Kolejny imprezowy miesiąc w klubie Prywatka za nami. Jak w kwietniu bawiły się imprezowiczki z Koszalina i okolic? Sprawdźcie naszą fotogalerię! 📢 Kobiety o tych imionach są najgorszymi żonami. Mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę imion! 9.05.2024 Sprawdź listę imion kobiet, które nie będą dobrymi żonami. One mogą posiadać cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Jakie to cechy charakteru? Mogą to być zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz niechęć do macierzyństwa. Oczywiście do naszej listy należy podejść z przymrużeniem oka. Przeglądając jednak tę listę, możecie sprawdzić, cechy przypisywane imionom czasem pokrywają się ze znanymi przez Was osobami. 📢 Emerytury w maju 2024. Będzie druga waloryzacja? Najnowsze wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 9.05.2024 Emerytury w maju 2024. Emeryci dostają wyższe emerytury po waloryzacji, która odbyła się 1 marca 2024 roku. Kwiecień był szczególnym miesiącem, ponieważ wiele starszych osób otrzymało trzynastą emeryturę, która miała na celu wsparcie ich sytuacji finansowej. Seniorzy zauważają znaczący wzrost świadczeń. Ile więcej pieniędzy dostaną seniorzy? Sprawdź szczegóły!

📢 Matura 2024. Matematyka mile zaskoczyła tegorocznych maturzystów [WIDEO] Trzy godziny mieli na rozwiązanie 31 zadań tegoroczni maturzyści. By zaliczyć matematykę, trzeba zdobyć 30 procent punktów. Zdaniem wielu maturzystów to nie powinien być problem. 📢 Statek wycieczkowy na początek, a później wielkie centrum wodne na Jamnie [ZDJĘCIA] Mila to statek, który pływa po Jamnie już ponad 20 lat. Teraz wpadł w ręce Young Sail Event. Został porządnie wyremontowany, a streetartowy Cukin nadał mu charakteru. 📢 Otwarcie Leroy Merlin Koszalin tuż tuż! Co znajdziemy w nowym sklepie? 9 maja otworzy się długo wyczekiwany Leroy Merlin. Serwisy gk24.pl i koszalin.naszemiasto.pl jako pierwsze informują czym wyróżni się ten największy sklep budowlany w regionie. Jakie oferty cenowe czekają na pierwszych odwiedzających? Co zaskoczy nas w koszalińskim Leroy Merlin?

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 7.05.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy! 📢 Piękne i uśmiechnięte imprezowiczki z "Prywatki" w Koszalinie. Tak bawicie się w 2024 roku w Prywatce [NOWA GALERIA ZDJĘĆ] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Majówkowy weekend w "Prywatce" w Koszalinie. Tak bawiliście się w sobotę [zdjęcia] Imprezowy weekend w Prywatce za nami. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie w sobotę!

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

