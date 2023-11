Przejście dla pieszych w Białogardzie, którego... nie ma

Problem pojawił się jeszcze w trakcie budowy restauracji. Mieszkańcy Białogardu zauważyli, że aby dojść do lokalu trzeba będzie przebiec przez ruchliwą drogę wojewódzką, na której przejścia dla pieszych w pobliżu nie ma. Rozgorzała więc dyskusja kto ma je zrobić, bo jest niebezpiecznie, do kogo należy droga i czyj to problem. Lokal został otwarty tuż przed wakacjami, ale dopiero teraz sprawa przejścia do niego została wyjaśniona. Zaznaczmy jednak, że tego przejścia jeszcze nie ma.

- Ale będzie. Właściciel restauracji, biorąc pod uwagę sugestie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pieszych korzystających z usług lokalu, wybuduje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 chodnik oraz przejście dla pieszych - poinformował starosta powiatu Piotr Pakuszto.

Sprawą zajmowało się też miasto, burmistrz Emilia Bury interweniowała w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, problem był także poruszony podczas posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. I to przyniosło wreszcie efekt.