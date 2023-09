Psycholog potrzebny od zaraz. Porozumienie miasta Koszalin z NZOZ Monada

- Liczba pacjentów, zarówno dzieci małych, jak i dużych, narasta dramatycznie - mówiła z kolei Ewa Przybyła Ożóg, lekarz-psychiatra prowadząca NZOZ Monada. - W 2020 roku mieliśmy czwórkę zgłoszonych dzieci w wieku do 4 lat, rok później to już 22 dzieci do 4. roku życia, które przynajmniej raz były w poradni. W 2022 roku było tych dzieci 54. Jeśli chodzi o ten rok, to do 19 września trafiły do nas 102 maluchy. Te dzieci mają różne deficyty rozwojowe - wyliczała Ewa Przybyła Ożóg.