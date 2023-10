Pytania są wtórne i spóźnione. Polacy żyli nimi kiedyś, ale nie teraz

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

W tej sprawie nie ma dyscypliny partyjnej, która narzucałaby coś z góry. Poza tym ja kandyduję z listy tego ugrupowania, ale nie jestem członkiem Lewicy.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Pomysł ten oceniam jako wtórny, spóźniony, jeśli chodzi o poruszone w nim kwestie, a przede wszystkim mający na celu nie tyle poznanie opinii Polaków w tych sprawach, ile zbicie kapitału politycznego. Jak na dłoni widać, że głównym celem jest jeszcze większe, niż to się udało do tej pory zmobilizowanie własnego, tego najtwardszego elektoratu. Druga sprawa, która przyświecała realizacji referendalnego pomysłu, to chęć narzucenia tematów do publicznej debaty, która towarzyszy kampanii wyborczej i spowodowanie, aby to przedstawiciele opozycji ciągle odnosili się do tego, co proponuje PiS, a nie odwrotnie. Co do pytań to, jak już wspomniałem, są one wtórne i spóźnione. Polacy żyli nimi na pewno kiedyś, ale nie żyją nimi teraz. Dziś pytania powinny dotyczyć zupełnie innych kwestii, a najważniejsza z nich to ta systemowa. Czyli ta dotycząca tego, w jakim systemie powinniśmy głosować: czy w takim jak teraz, czyli proporcjonalnym, czy też w systemie większościowym lub co najmniej mieszanym, gdzie głosuje się w większym stopniu na konkretnych ludzi, a w mniejszym na partyjne szyldy. Bo taka zmiana w rzeczywisty sposób wpłynęłaby na polityczne realia w Polsce i taka właśnie zmiana jest nam wszystkim bardzo potrzebna.