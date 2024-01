Ranking Perspektyw 2024. Spadki i awanse szkół z Koszalina i regionu

- Myślę, że wpływ na taką, a nie inną pozycję w rankingu miało to, że maturę zdawali absolwenci szkół podstawowych - ocenił Paweł Rudecki, dyrektor I LO w Koszalinie. - Owszem, tak było na terenie całego kraju, ale najwidoczniej w naszych lokalnych warunkach warto byłoby jeszcze pobudzić uczniów do większej aktywności. Do tego, by chcieli dać od siebie coś więcej, by uczestniczyli w dodatkowych zajęciach rozwijających pasje. Ale tu potrzeba większych nakładów finansowych i systemowego działania, by rozwinąć zajęcia dodatkowe. I LO, jako jedyna placówka w Koszalinie, ma status Złotej Szkoły.