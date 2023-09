Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum?

Ugrupowanie, które reprezentuję i ja sam gorąco zachęcamy do udziału w referendum. Każde referendum w wolnym kraju to święto demokracji, to najbliższe też. I każdy obywatel, dla którego przyszłość Polski jest ważna, powinien wziąć w nim udział, bez względu na to, jakiej odpowiedzi udzieli.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Pomysł z referendum oceniam bardzo dobrze, tak samo jak termin, który został wybrany, aby je przeprowadzić. Trudno bowiem o lepszy moment niż wybory do parlamentu, w czasie których zawsze przez Polskę przetacza się debata o tym, jaka jest kondycja naszego kraju i w którym kierunku powinien zmierzać jego rozwój. A te cztery pytania, które zostały wpisane do referendum, bardzo dobrze się w to wpisują, bo nie są pytaniami o jakieś sprawy techniczne, drugorzędne, ale o kwestie fundamentalne dla naszego kraju. Napływ nielegalnych imigrantów, ochrona wschodniej granicy, wiek emerytalny, wyprzedaż majątku państwowego - który z tych tematów jest nieważny, poruszony wyłącznie z przyczyn politycznych i nie dotyczy milionów Polaków? A tak próbuje je przedstawić opozycja, która nie dość, że lekceważy te cztery kwestie, to jeszcze zniechęca do samego udziału w referendum. Trudno więc tutaj nie zadać pytania, o co tak naprawdę opozycji chodzi? Z jednej strony twierdzi, że demokracja w Polsce jest zagrożona, choć nie jest, a z drugiej nawołuje, aby Polacy bojkotowali udział w referendum, czyli w największym święcie demokracji, w czasie którego w bezpośredni sposób wszyscy uprawnieni mogą się wypowiedzieć w ważnych dla państwa sprawach. Co w tym jest złego? Przecież nikt nie narzuca odpowiedzi, każdy będzie mógł odpowiedzieć zgodnie ze swoim sumieniem.