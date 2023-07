Remiza i centrum aktywności w Starych Bielicach. Budowa zgodnie z planem

Remiza będzie miała własne niezależne zasilanie, agregat prądotwórczy, fotowoltaikę, absorpcyjną pompą ciepła i zbiornik z gazem. Do tego szatnie, salę szkoleniową wraz z aneksem kuchennym, punkt alarmowy z nowoczesną syreną alarmową, warsztat, magazyn i garaż.

W ramach Centrum aktywności w Starych Bielicach wybudowana zostanie ulica Kościelna o długości ponad 300 metrów, w tym oświetlenie i miejsca parkingowe. Świetlica parterowa przy ulicy Kościelnej będzie miała powierzchnię 560 metrów. W budynku znajdzie się sala warsztatowa, komputerowa, pomieszczenie biblioteczne, sala dla Klubu Seniora z odrębnym aneksem kuchennym, pokoje dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz duża sala z dzieloną, ruchomą ścianą, z odrębną kuchnią, zmywakiem i magazynem. Przed budynkiem powstanie 9 miejsc parkingowych.

- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem - powiedział nam Tomasz Hołowaty, zastępca wójta Gminy Biesiekierz. - Remiza ma być gotowa do końca listopada tego roku. W tym tygodniu wykonywane są tynki i elewacja, a w przyszłym montowane będą między innymi duże bramy. Na wrzesień i październik wykonawca planuje wykończenie wnętrz i instalację wyposażenia - dodał wicewójt. Nie oznacza to, że budowa przebiega bez przeszkód. W trakcie prac okazało się bowiem, że występuje kolizja przy instalacji sieci gazowej, przez co należało ją przeprojektować. Nowością, nieuwzględnioną w pierwotnym projekcie, będzie też zbiornik na wodę deszczową.