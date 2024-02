Rodzice chcą zmian w systemie orzecznictwa. W sobotę protest w Koszalinie

- Sprawdziłem, jak to wygląda w innych miastach i argumentem nie są też pieniądze, bo oferujemy ogólnopolskie stawki. O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy wojewodę. Tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie możemy merytorycznie sprawować nadzoru nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ponieważ jesteśmy wojewódzką agendą. Wykonujemy zadanie zlecone nam przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. Jeśli wojewoda zleciłby kontrolę, to jesteśmy gotowi - dodał wiceprezydent.