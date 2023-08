Rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o zgwałcenie i zabójstwo 30-letniej kobiety w Koszalinie

Dwa dni później, 13 marca 2022 r., również się spotkali, ale wówczas, kobieta, jak twierdził oskarżony, miała tylko pomóc mu w obsłudze wpłatomatu, w wysłaniu 100 zł do rodziny w Ukrainie. W niedzielne popołudnie i wieczór wspólnie spożywali także alkohol. Spotkali też troje znajomych Ukraińców. Z dwojgiem wypili jeszcze po piwie, a potem się rozstali. Andrii po drodze do wynajmowanego pokoju jeszcze spożywał alkohol. Dodarł na miejsce w nocy i poszedł spać. 14 marca, w poniedziałek, do pracy nie poszedł, bo bolały go plecy. Udał się natomiast do mieszkania Marii na prośbę jej partnera, który z Ukrainy nie mógł się do niej dodzwonić. Marii nie było i nikt ze znajomych nie wiedział, gdzie jest. Kilka godzin później Andrii został zatrzymany przez policję.