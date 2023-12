Rynek w 3D nabiera rumieńców. Więcej kamienic, więcej kolorów [ZDJĘCIA, WIDEO]

Specjalny pokaz makiety odbył się w jednej z sal koszalińskiego Archiwum Państwowego. W jego trakcie zaproszeni goście mogli po raz pierwszy zobaczyć efekty prac nad niezwykłym projektem, realizowanym od pewnego czasu w Koszalinie. Chodzi o odtworzenie całego rynku z lat 30 XX w. w technologii druku 3D w skali 1 do 67. Na pomysł wykonania makiety wpadło kilka osób ze stowarzyszenia Projekt Koszalin, które tworzą znani w mieście miłośnicy historii i lokalnej przeszłości. Jej drukowanie odbywa się w koszalińskiej firmie Meden-Inmed, która włączyła się w realizację tego przedsięwzięcia.

Zakończenie prac nad makietą to nadal odległa perspektywa, ale w poniedziałek autorzy pomysłu zaprezentowali przed kamerami wykonaną część rynku, w tym ten jego fragment, na który już zostały nałożone kolory.

- Chcemy, aby powstało coś wyjątkowego, co by wyróżniało Koszalin. Coś, co go w znaczny sposób turystycznie uatrakcyjni - mówił Grzegorz Kruk, jeden ze współtwórców Projektu Koszalin. - Jego wykonanie ma być możliwie jak najbogatsze w szczegóły. Makieta będzie oświetlona, pojawią się postacie ludzi, modele aut. Tak, aby oddać uliczny ruch z lat 30.