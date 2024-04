S6 na obwodnicy Koszalina: prace trwają, ale spodziewane jest kolejne opóźnienie [ZDJĘCIA]

Niepokojąca, na szczęście niepotwierdzona informacja dotarła do nas wczoraj rano. Anonimowy informator twierdził, że budowana na S6 blisko kilometrowa estakada nie przeszła prób obciążeniowych. Zapytany o to Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych ii Autostrad, zapewnił nas jednak, że nie ma mowy o żadnych niezaliczonych próbach. - Bo żadne obciążeniowe próby jeszcze nie miały miejsca – odpowiada. - Były jedynie wykonywane próbne obciążenia samych podpór, ale to zostało wykonane już na wcześniejszych etapach i co najważniejsze, wszystkie wymagania zostały spełnione – zapewnia nasz rozmówca.

Niestety, w GDDKiA przyznają, że planowany na 22 kwietnia – przenoszony już wielokrotnie – termin oddania przynajmniej jednej nitki estakady, jest mocno zagrożony.