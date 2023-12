Sąd w Koszalinie uchylił areszt pięciu podejrzanym z grupy, która miała organizować nielegalne gry hazardowe w 12 województwach

Zdaniem prokuratury to Paweł P. kierował przestępczą grupą, która w 12 województwach Polski miała organizować nielegalne gry hazardowe. Śledczy podali, że to jeleniogórski przedsiębiorca, prezes spółek kapitałowych zajmujących się m.in. produkcją automatów do gier hazardowych i tworzeniem do nich oprogramowania. Jak dowiedziała się PAP, wśród tych spółek, którym prezesuje Paweł P. jest największy polski producent automatów, gier i rozwiązań systemowych dla branży hazardowej, który na rynku krajowym istnieje od 1997 r.

Postanowienia są prawomocne. To oznacza, że podejrzani zostają zwolnieni z aresztu.

Według ustaleń w śledztwie, grupa przestępcza miała działać od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r.

„To organizowanie hazardu polegało na tym, że do gier hazardowych wykorzystywano automaty, wyprodukowane w Polsce w firmie Pawła P., następnie wykazywano, że one opuściły Polskę, a w rzeczywistości one zostawały. Gry urządzane były w różnego rodzaju lokalach wynajmowanych od właścicieli. Co jakiś czas z automatów odbierane były pieniądze, robili to tzw. serwisanci. Do prezesów spółek trafiały pieniądze, a ci przekazywali je Pawłowi P.” – opisywał w rozmowie z PAP przestępczy mechanizm działania grupy po zatrzymaniu jej członków rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Dodał wówczas, że nikt z tej grupy nie wystąpił o koncesję na urządzanie gier hazardowych, nie organizowano ich w kasynach, a tylko spełniając te wymogi mogły odbywać się legalnie.