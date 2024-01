Samochód ciężarowy wjechał do rowu na DW 112 w Starych Bielicach [ZDJĘCIA] OPRAC.: Natalia Dec

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 6. Samochód ciężarowy wjechał do rowu w Starych Bielicach. Blokowany jest jeden pas ruchu. Policja kieruje ruchem.