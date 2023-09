Sensation Kotwica Kołobrzeg wygrywa na inaugurację sezonu [ZDJĘCIA]

Druga połowa rozpoczęła się od czwartej trójki Hana (4/7 za 3) na 14-punktowe prowadzenie gości. Zmobilizowani gospodarze potrafili odpowiedzieć w ten sam sposób (Remon Nelson, Damian Pieloch). Kotwica poprawiła zbiórkę i organizację gry. Do połowy trzeciej kwarty przewaga Górnika utrzymywała się jeszcze na poziomie ok. 10-12 pkt, ale później goście zupełnie się zablokowali w ataku. Od 25. do 30. min zdobyli tylko 3 pkt z wolnych, przy piętnastu Kotwicy, w której prym wiedli Dzierżak i Nelson. W efekcie na ostatnią kwartę zespoły wychodziły przy remisie po 48.

W 32. min prowadzenie 50:48 zapewnił Patryk Wydra, dla którego były to pierwsze punkty w barwach Kotwicy. Nowy rozgrywający wyraźnie po tym złapał wiatr w żagle, bo w kolejnych minutach trafił dwa razy zza łuku i przewaga wzrosła do 10 oczek (35. - 58:48). Górnik pierwsze punkty w tej kwarcie zdobył dopiero w 6. min (trójka Miłosza Góreńczyka), ale nie był już w stanie zatrzymać rozpędzonych gospodarzy. Na niecałe 3. min przed końcem Dzierżak trafił wolne na najwyższe prowadzenie 63:51. Ostatnie akcje należały do Górnika, ale wygrana Kotwicy nie była zagrożona nawet przez moment.

Sensation Kotwica Kołobrzeg - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 63:56 (11:27, 13:8, 24:13, 15:8)

Kotwica: Nelson 11 (3x3, 4 zb.), Pieloch 10 (2x3, 4 zb.), Dzierżak 9 (7 as., 4 zb.), Ziółkowski 8 (7 zb.), Długosz 6 (4 zb.) - Motylewski 11 (6 zb.), Wydra 8 (2x3, 4 zb.), Walda 0, Walkowiak 0.

Górnik: Dawdo 14 (1x3, 4 zb., 3 str.), Han 14 (4x3, 5 zb., 4 as., 3 str.), Jakóbczyk 6 (1x3, 3 zb.), Margiciok 4 (1x3, 6 zb., 3 as.), Niedźwiedzki 2 (7 zb.) - Kowalenko 6 (7 zb., 3 as., 2 bl.), Góreńczyk 5 (1x3, 3 zb.), Jackson 5 (1x3), Mindowicz 0, Wilk 0.