Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg górą w Poznaniu

Pierwszoligowa Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg odrabiała w środę zaległości w Pekao I lidze koszykarzy. W spotkaniu przełożonym z 27. kolejki, wygrała w Poznaniu z Enea Basketem 98:93, prowadząc w całym meczu tylko przez niespełna 5 minut.

Pierwsze dwie kwarty należały do gospodarzy. Basket rozpoczął od prowadzenia 4:0 i 9:4. W końcówce I kwarty miał nawet o 7 pkt więcej (18:11), ale Kotwica zniwelowała to do trzech oczek. Gospodarze mocno rozpoczęli drugie 10. minut. Po serii 10:0, odskoczyli w 13. min na 30:17. Kotwica przełamała się wolnymi Szymona Długosza (3/4), a dopiero w 14. min z gry trafił Remon Nelson. Inicjatywa nadal należała jednak do Basketu, który w 15. min miał najwyższą przewagę w tym spotkaniu - 36:22 - po dwóch trafieniach skutecznego w środę byłego gracza kołobrzeskiej drużyny, Marcina Dymały (10/11 za 2 w meczu). Do końca kwarty Basket utrzymywał przewagę w granicach 8-12 pkt. Po zmianie stron Kotwica dość szybko złapała kontakt (24. - 52:49 dla Basketu). Skutecznie w tej odsłonie grał Paweł Dzierżak (10 pkt), a w końcówce kilka trafień zaliczył Nelson. Basket utrzymywał jednak nieznaczną przewagę i przed finałową kwartą miał o 2 pkt więcej (66:64).

Ostatnie 10. min meczu otworzyły 3 wolne Nelsona, na pierwsze prowadzenie Kotwicy w meczu 67:66. Do 38. min przechodziło ono z rąk do rąk. Obie drużyny trafiły w tym fragmencie sporo trójek. Na ok. 2,5 min przed końcem było 90:87 dla Basketu. Trzy trójki Patryka Wydry w niespełna minutę rzuciły gospodarzy na kolana (39. - 90:96). Piotr Wieloch poprawił jeszcze z dystansu na 93:96, ale trafienie spod kosza Wydry przypieczętowało wygraną gości. Warto dodać, że zawodnik Kotwicy zdobył swoje wszystkie punkty (16) w ostatnich 4. minutach meczu, trafiając m.in. 4 razy za 3 pkt!

Najlepszym strzelcem Kotwicy był Nelson, który zdobył 23 pkt (6/13 z gry, 9/10 za 1 pkt). Takim samym dorobkiem w zespole z Poznania mógł pochwalić się Dymała, który trafił 10 z 11 rzutów za 2 pkt. Z dystansu nie mylił się Wieloch (4/4), który zakończył z dorobkiem 19 pkt. Obie drużyny zdobyły aż po 31 pkt z wolnych. Kotwica wykonała 37 takich rzutów, o jeden więcej od Basketu.

Dzięki wygranej w stolicy Wielkopolski, Kotwica ma na koncie 20 zwycięstw w 32. meczach. Do udziału w play-off wystarczy jej jedno zwycięstwo w dwóch ostatnich kolejkach lub jedna porażka HydroTrucka Radom. Enea Basket Poznań - Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 93:98 (20:17, 26:21, 20:26, 27:34)

Basket: Dymała 23 (6 as.), Randolph 13 (2x3, 6 as., 5 zb., 4 str.), Andrzejewski 10 (1x3), Fraś 3 (4 as., 3 zb.), Pułkotycki 2 - Wieloch 19 (4x3, 3 str.), Kulis 13 (1x3, 6 zb., 3 str.), Adamczyk 6 (6 zb.), Perzanowski 4 (4 zb.), 2 bl.), Nowicki 0, Stankowski 0.

Kotwica: Nelson 23 (2x3, 7 as.), Dzierżak 17 (1x3, 5 as., 4 prze.), Długosz 14, Ziółkowski 6 (1x3, 6 zb.), Pieloch 5 (1x3) - Wydra 16 (4x3, 3 as.), Walda 10 (2x3, 3 zb.), Motylewski 7, Klawa 0.

