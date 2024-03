Seria włamań i kradzieży w Koszalinie. 38-latek usłyszał jedenaście zarzutów

- Sprawca w ciągu tygodnia na terenie miasta dokonał szeregu kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz uszkodzeń samochodów przy ul. Śniadeckich. Jak ustalili policjanci 38-latek włamał się do zaparkowanych pojazdów, a z ich wnętrza ukradł wszystko to, co mógłby szybko spieniężyć. Ponadto mężczyzna włamał się do wrzutników monet myjni samochodowych, skąd ukradł znajdujący się tam bilon. Osoby pokrzywdzone oszacowały wartość poniesionych strat na blisko 20 tysięcy złotych - informuje nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.