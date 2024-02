Silny wiatr w Koszalinie i regionie. Porywy sięgają nawet 90 km/h. Obowiązuje ostrzeżenie

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W sobotę zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, na wschodzie początkowo do 90 km/h, zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 70 km/h, zachodni.