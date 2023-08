Skradziony w Koszalinie defibrylator AED odnaleziony. Policjanci otrzymali informację, gdzie został porzucony

Jak udało nam się wstępnie ustalić defibrylator AED, który został skradziony z Punktu Życia przy ul. Morskiej w Koszalinie został odnaleziony. Informacja o tym, gdzie znajduje się urządzenie miała trafić do koszalińskich policjantów.

Defibrylator miał zostać podrzucony do kontenera Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Rybackiej. Policjanci poprosili o pomoc strażaków, którzy mieli otworzyć pojemnik. - Potwierdzamy, zostaliśmy wezwani do takiego zdarzenia - usłyszeliśmy.

Policja potwierdza, że po uzyskaniu informacji od pewnej osoby, udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę kradzieży defibrylatora. To 44-letni koszalinianin. Na razie jest zatrzymany, jutro ma zostać przesłuchany.

- To on wskazał miejsce wyrzucenia urządzenia, był to kontener PCK. Poproszeni o wsparcie strazacy wyciągnęli urządzenie z tego kontenera. Na razie nie wiadomo, czy jest sprawne - usłyszeliśmy od Moniki Kosiec, rzeczniczki koszalińskiej policji.