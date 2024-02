Sławek Uniatowski i Rafał Zawierucha na Dzień Kobiet

Sławek Uniatowski to wokalista, kompozytor, autor tekstów i multiinstrumentalista. Umiejętności muzyczne rozwijał od najmłodszych lat, grając na instrumentach klawiszowych. Szybko zainteresował się jazzem, co zapoczątkowało jego karierę wokalną. Współtworzył toruński zespół Kije, w którym komponował i grał na syntezatorach.

Współpracował z Marylą Rodowicz, nagrywając z nią utwór "Będzie to co musi być". W 2006 roku artysta nagrał piosenkę "Kocham Cię", która trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu "Ja wam pokażę" w reżyserii Denisa Delica. Debiutancki album solowy pt. "Metamorphosis" Uniatowski wydał w 2018 roku. Wydawnictwo szybko uzyskało status Złotej Płyty. Sławek Uniatowski to finalista czwartej edycji programu "Idol", uczestnik "Tańca z Gwizdami" oraz aktor występujący w serialu "M jak Miłość". Sławek Uniatowski często uczestniczy w koncertach poświęconych Zbigniewowi Wodeckiemu, wykonując piosenki znanego artysty.

Prowadzącym wydarzenie będzie Rafał Zawierucha – polski aktor filmowy, teatralny, radiowy oraz prezenter telewizyjny. Występował w teatrach warszawskich: Współczesnym, Och-Teatrze, IMKA i Capitol, a także Teatrze Telewizji. Prowadził telewizyjny cykl Canal+ Discovery Polska filmowa. Zagrał między innymi w filmach: Jack Strong, Bogowie, Wkręceni, Obywatel i Miasto 44. Znany jest również z serialu Przepis na życie czy Siła wyższa. W 2012 roku za rolę w filmie Księstwo Andrzeja Barańskiego otrzymał nominację do Złotej Kaczki dla najlepszego aktora.W filmie Quentina Tarantino Pewnego razu... w Hollywood (2019) zagrał postać Romana Polańskiego. Prowadzi programy Europa filmowa i Polska filmowa na antenie TVN Fabuła.