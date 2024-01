Słodko-gorzka wygrana kołobrzeskich siatkarek [ZDJĘCIA]

W starciu drużyn zamykających tabelę grupy 1., kołobrzeżanki pokonały 3:2 rezerwy ekstraklasowego MKS Kalisz. Przed meczem liczono na powtórkę z 1. rundy - wygraną za 3 punkty i zamianę miejsce w tabeli z Energą MKS II.

Kołobrzeżanki źle rozpoczęły I seta. Dopiero od stanu 7:15 rozpoczęły pogoń i nawet wyszły na prowadzenie 24:23. Nie wykorzystały jednak piłki setowej i uległy na przewagi. Dwa następne sety bez większej historii na korzyść OPP. W czwartym, od stanu 10:10, nieco lepiej prezentował się MKS II. W końcówce OPP doprowadziło do wyniku 22:23, ale to było wszystko. Tie-breaka gospodynie rozpoczęły od prowadzenia 7:3 i pewnie dowiozły wygraną do końca.

- W I secie zabrakło chłodnej głowy. Dziewczyny były trochę sparaliżowane rangą tego meczu i przegrały w końcówce. Drugi i trzeci to nasza pełna dominacja. W czwartym zabrakło punktów z pola serwisowego. Na szczęście dziewczyny udźwignęły tie-breaka. Słodko-gorzkie zwycięstwo. Miały być 3 punkty, a nie dwa. Cóż, trzeba cieszyć się z tego co dane. Walczymy dalej - powiedział trener Krzysztof Ośliślok.