Spotkanie muzyczne z Wojciechem Kielarem w koszalińskiej bibliotece

Wojciech Kielar w 2023 zadebiutował wydaną we współpracy z Dealerami Kultury powieścią "Schyłki". W muzycznym projekcie "Przestrzenie liminalne" skupia się na ambientowej improwizacji, opartej na nastrojach i skojarzeniach, w poszukiwaniu oswajalnych elementów w miejscach z pozoru pustych i nieswoich, uwięzionych we wspomnieniach i zamrożonych przez czas. Muzyka Przestrzeni Liminalnych to nieprzerwana progresja barw, pozbawiona założonych z góry melodii i rytmu, powstająca tu i teraz, nigdy więcej i nigdzie indziej.

7 listopada o godz. 17.00 w Mediatece KBP przy placu Polonii 1.