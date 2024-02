Sprawca wielokrotnych kradzieży zatrzymany w Kołobrzegu. Grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności

Na początku listopada ubiegłego roku do kołobrzeskiej policji dotarło pierwsze zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do lokalu gastronomicznego. Sprawca pozostawał nieznany, choć policyjni kryminalni mieli podejrzenia, kto mógł dopuścić się przestępstwa.

Następnie do końca 2023 roku do kołobrzeskiej komendy trafiły zawiadomienia dotyczące kradzieży portfela wraz z zawartością oraz kradzieży z włamaniem do szafki pracowniczej.

Funkcjonariusze zatrzymali osobę odpowiedzialną za te przestępstwa. 47-letni mieszkaniec Kołobrzegu nie spodziewał się patrolu policji, który zatrzymał go na jednej z ulic miasta.

Mężczyznę przewieziono do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, gdzie został przesłuchany i postawiono mu zarzuty związane z kradzieżami z włamaniem.