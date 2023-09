Stanisław Wziątek: Referendum, które nas czeka to nic innego jak polityczna socjotechnika

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

To referendum ma wymiar czysto polityczny, a jego cele są inne od chęci poznania odpowiedzi na postawione w nim pytania. Nie ma naszej zgody na wykorzystanie instrumentów demokracji do polepszenia sondażowych wyników Prawa i Sprawiedliwości. Ale też nasze ugrupowanie nie zachęca ani nie zniechęca do udziału w tymże referendum. Ja na pewno nie wezmę karty do głosowania i niech każdy wyborca we własnym sumieniu zdecyduje jak postąpić.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Jak już to zaznaczyłem, oceniam go bardzo źle. To jedna wielka manipulacja. Manipulacja terminem i treścią postawionych w nim pytań. Terminem, bo w dzień wyborów parlamentarnych chodzi o to, aby te wybory wygrać i wstawienie w ten wyborczy termin referendum, ma służyć tylko temu, aby uzyskać jak najlepszy wyborczy wynik. Nie ma tu mowy o rzetelnej ogólnonarodowej debacie o ważnych dla Polaków sprawach. Tu chodzi wyłącznie o wytworzenie takiego klimatu, podgrzaniu takich emocji, aby pomogło to partii rządzącej w utrzymaniu się przy władzy.