Studenci szukają w Koszalinie dachu nad głową. Są jeszcze miejsca

Rok akademicki zbliża się wielkimi krokami. Studenci, którzy planują uczyć się w Koszalinie, na razie nie muszą się martwić o to, że zabraknie miejsc w akademikach, czy mieszkaniach prywatnych.

Politechnika Koszalińska w swoich czterech Domach Studenta przygotowała łącznie 785 miejsc, z czego 519 jest już zajętych. - Nabór na studia trwa, a wśród 1/3 dostępnych miejsc w akademikach musimy też zachować pewną rezerwę dla tych, którzy będą dojeżdżać i uczyć się w trybie niestacjonarnym - powiedział dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK i prorektor ds. kształcenia. Najdroższy pokój, z łazienką i kuchenką kosztuje 780 złotych. Wynajem większości "jedynek" w Domach Studenta Politechniki Koszalińskiej to koszt między 640 a 690 złotych. Cena za pokój dwuosobowy to 480/os., a najtańsza opcja, dostępna w Domu Studenta nr 1 - to "trójka" w cenie 430 złotych. - Uczelnia jest w stanie zapewnić miejsce w akademiku wszystkim zainteresowanym studentom, choć oczywiście liczba pokoi o najwyższym standardzie jest ograniczona - mówiła z kolei dr Monika Pawłowska, prorektor ds. nauczania i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Studenci poza miejscem w akademiku mają dostęp w każdym pokoju do internetu, na każdym piętrze jest pokój do cichej nauki oraz aneks kuchenny, mają też do dyspozycji salę rekreacyjno - sportową z urządzeniami do ćwiczeń, pralnię i suszarnię. Każdego roku odnotowujemy większe zainteresowanie zamieszkaniem w Domu Studenta, mamy coraz więcej pokoi o podwyższonym standardzie, remontujemy i unowocześniamy infrastrukturę akademika. W budynku akademika działa też stołówka, która oferuje domowe obiady w przystępnej cenie - dodała. Jakie są ceny w Domu Studenta PWSZ? Za pokój dwuosobowy bez łazienki dany student zapłaci 380 zł miesięcznie. Za pokój trzyosobowy bez łazienki cena to 360 zł/os. Pokój z łazienką kosztuje 420 zł miesięcznie. To jednak cena obowiązująca do 30 września, bo po tym terminie planowana jest kilkuprocentowa podwyżka.

- Widzimy, że studenci szukają lokum w Koszalinie - powiedziała nam Anna Kamińska, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami z firmy Ankam Nieruchomości Koszalin.

- Preferowane są mieszkania dwupokojowe, których cena za wynajem waha się od 1800 do 2500 złotych. Ceny są takie przez bardzo wysokie czynsze, nierzadko wynoszące 800 złotych. Do tego woda, media i robią się konkretne pieniądze. Dlatego studenci szukają innych opcji. Popularną jest choćby wynajem piętra w domkach jednorodzinnych. Tu odpada czynsz, koszty są mniejsze i miesięcznie wynoszą 1200-1500 zł plus media. No i rodzina, która wynajmuje takie piętro, tzw. życie domu ma za darmo, bo opłacają je właśnie studenci. Wygrywają obie strony. Nie da się jednak ukryć, że przez intensywne prace budowlane w regionie (np. budowa dróg S11 i S6) sporo mieszkań wynajmują pracownicy budowlani. I właściciele wolą zawierać umowy właśnie z nimi, a nie ze studentami. Nierzadko po okresie wynajmu mieszkania od grupy studentów takie lokum jest do kapitalnego remontu. Imprezy, hałas, czy nieprzewidywalność potrafią wiele osób zniechęcić do wynajmowania mieszkań studentom - przyznała Anna Kamińska.

