Studencie, nie daj się fake newsom i wygraj płatny staż

Detektor to konkurs przeznaczony dla studentów I i II stopnia, wszystkich kierunków. Zadanie polega na tym, by znaleźć dowolną fałszywą informację w internecie i dokonać jej weryfikacji. Im bardziej kreatywna będzie to praca, tym lepiej, a przybrać może formę tekstu, prezentacji, piosenki, plakatu i wielu innych.

Grunt, by w sposób merytoryczny - i formalnie możliwe atrakcyjny - wykazać, że znaleziona informacja jest kłamstwem. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza do 31 marca. Sam formularz - oraz szczegółowe informacje - dostępny jest na stronie internetowej: https://wns.ug.edu.pl/news/115206/rusza-iii-edycja-konkursu-detek tor-sprawdz-jako-fact-checker.

Spośród wszystkich nadesłanych prac do etapu warsztatowego zakwalifikuje się 15 studentów. W maju czeka ich 10 zadań finałowych. Do wygrania jest płatny wakacyjny staż w Stowarzyszeniu Demagog i wizyta studyjna w Brukseli (za zajęcie 1. miejsca), płatny wakacyjny staż w redakcji CyberDefence24 (2. miejsce) oraz wakacyjny staż w Projekcie Pulsar (3. miejsce).

Trzecią edycję konkursu fact-checkingowego organizuje Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (IMDiKS) Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z głównym partnerem Stowarzyszeniem Demagog, pierwszą polską organizacją fact-checkingową.