Studniówka w Liceum Społecznym w Szczecinku [ZDJĘCIA]

Dziś studniówki to zwykle wystawne bale, często też organizowane poza szkołami. Niestety, bo moim zdaniem zatracono tym samym charakter studniówki zbytnio upodobniając je do odświętnych, ale jednak, dyskotek. Nad zmianą ubiorów, muzyki, cateringu – jak dziś nazywa się posiłek – rozwodzić się nie ma co, bo każda epoka ma swój styl.

Studniówka – jak sama nazwa wskazuje – nierozerwalnie wiązała się czasem przygotowań na matury. Niekoniecznie oczywiście sam bal ze względów organizacyjnych mógł się odbyć równo sto dni przed egzaminem dojrzałości, ale starano się trzymać tego terminu. Zwykle więc bale organizowano tuż przed przerwą semestralną w styczniu lub luty, a więc w środku karnawału. I to się nie zmieniło do dziś. Tak samo jak sygnał, że 100 dni przed maturą to ostatni czas, aby przysiąść fałdów, skupić się na przygotowaniach do egzaminu, a nie szaleć na zabawach.