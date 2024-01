Studniówkowy rozkład jazdy w Koszalinie. W lutym będzie się działo

W Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, czyli w popularnym Ekonomie studniówka odbędzie się tego samego dnia, 2.02, o godzinie 18.30. - Mamy sześć klas maturalnych, więc spodziewamy się około 300 uczestników, łącznie z osobami towarzyszącymi - powiedział Szymon Konefał, dyrektor Ekonoma. - To będzie jedna z większych studniówek w mieście - dodał.

Jak to wygląda w innych szkołach ponadpodstawowych?

Tak będzie w Samochodówce , czyli w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie. - W tym roku nie udało się dojść do porozumienia między uczniami a szkołą - powiedział nam Bogdan Witek, wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego. - Tradycją Samochodówki było to, że imprezy studniówkowe organizowane były na terenie szkoły. Teraz uczniowie chcieli zorganizować takie wydarzenie gdzieś indziej. Więc musieliśmy w tym roku ze studniówki zrezygnować - dodał.

Również 2 lutego studniówkę organizuje Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie. - Podobnie jak rok temu, wydarzenie odbędzie się w Ferry Resort Mielno - powiedziała Bogusława Hordyńska, dyrektorka popularnego Bronka. - Mamy pięć klas maturalnych, co daje ponad 130 uczniów, ale dojdą jeszcze osoby towarzyszące - usłyszeliśmy.

W sobotę 3 lutego o godzinie 18.00 studniówkę będą mieć uczniowie Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki. Wydarzenie dla uczniów jednej klasy piątej Technikum Zawodowego nr 2 (15 absolwentów plus osoby towarzyszące) odbędzie się w Restauracji Zorza przy ulicy Bałtyckiej w Koszalinie.

Za to już w tym tygodniu, w piątek 12 stycznia o godzinie 18.00 w Event Center G38 Koszalin, studniówkę będą mieli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie. Sześć klas plus osoby towarzyszące da łącznie ponad 200 uczestników. - To będzie jedna z pierwszych studniówek w Koszalinie w tym sezonie, a swoją obecnością zaszczyci nas pan prezydent - podsumowała Bożena Sobkowiak, dyrektorka V LO. Tego samego dnia o godz. 18.00 imprezę studniówkową ma także Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego, czyli Budowlanka. Około 100 osób bawić się będzie w Teatrze Variete Muza.