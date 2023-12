"Świat i ludzie" - nowa płyta koszalińskiego zespołu Kaboom! [WIDEO]

- Utwory z tej płyty już kilku miesięcy można słuchać za pośrednictwem serwisu streamingowego Spotify. Kiedy tylko udostępniliśmy je zaczęły docierać do nas pytania, czy ten minialbum będzie dostępny także na nośniku fizycznym - opowiada Radek Czerwiński, wokalista i basista zespołu Kaboom! - No i dziś możemy powiedzieć, że tak, "Świat i ludzie" ukaże się na płycie CD. Każdy więc będzie mógł jej podsłuchać ze swojego odtwarzacza, nie martwiąc się o dostęp do Internetu, do jakości połączenia WiFi.

Na albumie znalazło się sześć premierowych kompozycji, które powstały w 2022 roku już z nowym perkusistą zespołu, Filipem Skazińskim. - Są bardziej hard rockowe, niż hard core'owe. Więcej w nich melodii, niż w naszych starszych utworach - przyznaje Radek Czerwiński.

O tym, jak te utwory brzmią na żywo będzie można się przekonać już w sobotę 16 grudnia podczas koncertu w Clubie 105. Kaboom! będzie dzielił scenę z koszalińską Pampeluną, która także zaprezentuje swoje nowe utwory wraz z najnowszym singilem "Jestem skromny", oraz z zespołem H.Lucyna ze Słupska.

Tam także będzie można kupić płyty CD albumu "Świat i ludzie".