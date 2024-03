Święta Wielkanocne. Niech żywy Chrystus napełni nas ufnością, wiarą mocniejszą niż zło

To prawda, że wydarzenia bieżące, które dzieją się wokół nas, rodzą w nas wszystkich niepewność i lęk. Po tak długim okresie pokoju w naszej części świata wszyscy ulegliśmy złudzeniu, że pokój to rzecz trwała, a wojna, podobnie jak dawne choroby, które dziesiątkowały ludność Europy, została raz na zawsze wykluczona z dziejów naszego kontynentu i nigdy do nas nie wróci. Ale wojna wróciła.

Przed nami Święta Wielkanocne. Wcześniej minęły mijały one w cieniu pandemii koronawirusa, teraz też nie będzie normalnie, bo za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Co gorsza nie ma tygodnia, aby ktoś publicznie nie przestrzegał nas, że ta wojna może też wkrótce przyjść do nas. Święta, które przed nami, podobnie jak te ostatnie, przeżyjemy w niepewności, a pewnie wielu z nas przeżyje je w lęku. Jak dobrze świętować, gdy się boimy tego, co wokół nas i tego, co przed nami?

Wiara ocala przed rozpaczą, nienawiścią, rezygnacją i ucieczką z pola walki. Boimy się, gdy specjaliści od wojny ostrzegają przed coraz rosnącym prawdopodobieństwem wybuchu wojny w naszym kraju. Ale prawdziwa wiara da nam to, że w tym lęku nie będziemy sami. Dlatego musimy jeszcze mocniej zaufać Panu Bogu, położyć jeszcze większy nacisk na to, aby zadbać i zainwestować w naszą najbliższą wspólnotę. Aby szukać wiary i nadziei u Jezusa Chrystusa i wokół nas, wśród ludzi nam najbliższych. Można ten niepewny i trudny czas porównać do łodzi, którą płyniemy na niespokojnym morzu.

I jak każda wojna budzi strach i chodzi teraz o to, aby ten strach nami nie zawładnął i nas nie pokonał. Jestem przekonany, że odpowiednie przygotowanie się do Świąt Wielkanocy i odpowiednie ich przeżycie pomoże nam tym lękiem „sterować” i bać się zdecydowanie mniej. Świętowanie Wielkanocy nie ocali przed ewentualną wojną, ale żywy Chrystus napełni nas ufnością, wiarą mocniejszą niż zło.

Dookoła nas szaleje sztorm, ale to, że na tej łodzi nie jesteśmy sami powinno nam dawać tyle odwagi, aby ten strach nas nie sparaliżował i nie popchnął do głupich zachowań. Nie jesteśmy sami nie tylko dlatego, że przy nas są najbliżsi, rodzina, ale przede wszystkim dlatego, że łodzią tą steruje Chrystus. Tak więc złe rzeczy wokół nas będą się dziać i pewnie w najbliższym czasie będą przybierać na sile, tym samym niepokoić. Chodzi o to, aby w tym czasie wielkiej niepewności przylgnąć do osób i rzeczy najważniejszych: do ludzi nam najbliższych, a przede wszystkim do Chrystusa.

Trudno o lepszy na to czas niż Święta Wielkanocy. Jesteśmy wtedy z bliskimi, a Kościół katolicki świętuje najważniejsze wydarzenie w historii chrześcijaństwa, czyli Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Aby jednak poczuć, że to On kierują tą łodzią, o której ksiądz biskup mówi, trzeba wierzyć, że Chrystus pokonał śmierć, żyje i jest ciągle razem z nami. Tymczasem liczne badania, prowadzone też przez katolickie instytuty socjologiczne pokazują, że w kraju, gdzie ok. 90 procent ludzi deklaruje się jako katolicy w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wierzy tylko 30 procent z nich. Oznacza to, że teraz w polskich świątyniach, które w czasie Wielkiego Tygodnia wypełnione są po brzegi, znaczna część ludzi w nich zgromadzonych nie wierzy w coś, bez czego chrześcijaństwo nie ma sensu. Co więc zdecydowana większość Polaków w tym czasie świętuje?