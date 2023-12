Szczecinecka Rebelia świętuje tanecznie i rodzinnie [ZDJĘCIA]

Pogoda w postaci silnego wiatru oraz śniegu spłatała figla i wydarzenie trzeba było przenieść z placu Wolności do szczecineckiej ""jedynki". Ale i tak flashmob był niezwykle udany, tak jak to zwykle jest w rodzinie. Bo członkowie Rebelii to prawdziwa i taka wielopokoleniowa, bo przez ponad 40 lat istnienia taniec nowoczesny trenowały tu dzieci, a może i wnukowie pierwszych rebeliantów.

Była więc wspólna zabawa, taniec i masa uśmiechów oraz życzeń z okazji zbliżających się świąt.

Czym jest flashmob? Tym mianem określa się sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. Często w akcji uczestniczą nieznani sobie ludzie znający jedynie jej termin i planowane działanie. Zazwyczaj akcje takie organizowane są za pośrednictwem mediów społecznościowych w internecie.