Szczecinek i Barwice ponownie wybiera burmistrzów. Zaczęło się głosowanie

Dwa tygodnie temu pogoda była iście wiosenna, dziś podczas II tury wyborów burmistrzowskich w Szczecinku i gminie Barwice wyborców, którzy rano zameldowali się jako pierwsi w lokalach wyborczych powitał kilkustopniowy mróz.

To jedyne samorząd w powiecie szczecineckim, gdzie nikomu z kandydatów na burmistrza nie udało się przekroczyć pułapu 50 procent w głosowaniu 7 kwietnia. Konieczne więc okazało się zarządzenie dogrywki – właśnie 21 kwietnia – z udziałem dwóch kandydatów, którzy zanotowali najlepszy wynik. W Szczecinku są to Jerzy Hardie-Douglas i Daniel Rak, a w gminie Barwice Adam Sobolewski i Robert Zborowski.

Lokale wyborcze – te same co przed dwoma tygodniami – czynne będą w godzinach od 7 do 21. Każdy uprawniony do głosowania otrzyma kartę, na której w kolejności alfabetycznej umieszczone będą nazwiska kandydatów. Aby głos był ważny należy postawić znak X w kratce przy nazwisku kandydata.

Tym razem praca obwodowych komisji będzie stosunkowo prosta, więc wyniki – i to kto przez najbliższe 5 lat będzie rządził w Szczecinku i Barwicach – dowiemy się bardzo szybko.