Szczęść Boże, księże proboszczu. Jak żona i co słychać u dzieci?

Dziś Bukowo Morskie to wciąż ponad 400 mieszkańców, z czego przynajmniej połowa bierze czynny udział w życiu Kościoła.

Wierni Kościoła polskokatolickiego w Bukowie Morskim to przedsiębiorcy, gospodarze, mechanicy, nauczyciele…

- Ten Kościół to przede wszystkim wielka otwartość, nikt nie jest tu wykluczany, każdy jest po prostu mile widziany. I to mnie tu przyciągnęło - opowiada Wojciech Kraszewski, nauczyciel historii, wierny z bukowskiej parafii. - Ksiądz Dominik to odrębna sprawa, to wyjątkowy, a zarazem niesłychanie skromny człowiek. Szczerze mówiąc, to właśnie dzięki niemu czy raczej przez niego poszedłem na studia teologiczne na Chrześcijańską Akademię Teologiczną - zdradza.