Szkolny psycholog to dziś za mało. Chcą oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Koszalinie

To dlatego zdarza się, że szpital nie przyjmuje chorego, zgłaszającego się na oddział. Przyjmowane są jedynie przypadki, w których istnieje zagrożenie życia. A zgłaszają się do niego również osoby spoza zachodniopomorskiego - z okolic Piły, Słupska i Gdańska, a także z lubuskiego i z Małopolski.

Kilka dni temu delegacja „Stowarzyszenia Młodzi Do Przyszłości” przekazała marszałkowi województwa, wojewodzie oraz zachodniopomorskiemu oddziałowi NFZ petycję o stworzenie w Koszalinie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, podpisaną przez 5607 osób. Sytuacja jest poważna - w całym województwie tylko w Szczecinie jest jedyny oddział psychiatryczny, który przyjmuje dzieci i nastolatków. Na oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży szpitala w Zdrojach jest w sumie 36 łóżek.

- Naszym zdaniem, w Koszalinie taki oddział musi powstać. Szkolny psycholog to za mało, spotkania w poradni też. W przypadkach trudnych, nagłych takich jak na przykład próby samobójcze - a z takimi często mamy do czynienia - potrzebna jest profesjonalna pomoc tu w Koszalinie - mówi Wiktoria Kwapisz, jedna z inicjatorek akcji.

Ta trudna sytuacja skłoniła organizatorów akcji do zbierania podpisów pod petycją o utworzeniu oddziału w Koszalinie.

- Rzeczywiście, taka petycja wpłynęła już do naszego urzędu. Została skierowana do wydziału zdrowia - mówi nam Paulina Heigel, rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego.

- Petycja trafiła też do wojewódzkiego konsultanta do spraw psychiatrii dziecięcej. Po zaopiniowaniu przez niego tego dokumentu będziemy na pewno mieli większą wiedzę, jak do sprawy podejść - zapewnia.

Dla wielu młodych ludzi szkoła jest głównym źródłem stresu.

- Pamiętajmy przy tym, że szkoła to nie tylko nauczyciele - podkreśla Małgorzata Wyrębska-Rozpara.

- To przemęczenie nadmiarem nauki i, przede wszystkim, rówieśnicy. A koledzy z klasy naprawdę mogą dokuczyć, wyśmiać, a także pobić. Poza tym jest jeszcze internet, w którym dzieją się rzeczy czasami trudniejsze do przeżycia przez młodego człowieka niż w tzw. realu.

Do tego dochodzą wymagający rodzice, którzy oczekują od swoich dzieci wyników, dobrych ocen, promocji do kolejnych klas... W efekcie stres narasta. Może być tak wielki, że nie każdy uczeń sobie z nim radzi. A kiedy nie ma pomocy ze strony najbliższych, może dojść do wybuchu. I nie ma znaczenia, ile uczeń ma lat.