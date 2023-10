Szpital Wojewódzki w Koszalinie zaprasza kobiety na bezpłatne badania

Szpitalna Przychodnia Onkologiczna w Koszalinie realizuje badania z wykorzystaniem nowoczesnego mammografu cyfrowego. Badanie nie jest bolesne, trwa chwilę, po wszystkim pacjentka otrzymuje płytę z opisem. Panie w wieku 50 – 69 lat z całego regionu mogą zgłosić się na badania bez skierowania. Jednocześnie przypominamy, że już wkrótce, bo od 1 listopada, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, granica wieku uprawnionych do mammografii bez skierowania zostanie przesunięta i wówczas z badań tych będą mogły korzystać panie w wieku 45 – 74 lata.



Jak się umówić na badania? Wystarczy zadzwonić do Przychodni pod numer: 94 346 00 18 albo 94 346 00 33, w godzinach 8 – 14, od poniedziałku do piątku i umówić się na dogodny termin, a następnie zabrać ze sobą dowód osobisty i wcześniejsze zdjęcia mammograficzne. - Z tym, że panie spoza dotychczasowej granicy wiekowej, które od 1 listopada także będą mogły zgłosić się na badania, prosimy o telefony w sprawie rejestracji po 1 listopada. Wówczas będzie można wprowadzić je do systemu zgodnie z nowymi wytycznymi – mówi Zofia Staszków, pielęgniarka koordynująca w Przychodni Onkologicznej.