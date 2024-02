Sztuka na horyzoncie. Spotkanie z Patrykiem Różyckim w Koszalinie

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Sztuka na Horyzoncie przez fundację Kultura Sztuka Ludzie.

Patryk Różycki to artysta wizualny, malarz, performer, autor tekstów i podcastów. Kurator kilku edycji festiwalu performatywnego Kick Off Perfo i festiwalu krótkometrażowych filmów eksperymentalnych Baza. Finalista Paszportów "Polityki" za rok 2023. Współpracuje z galerią Polana Institute.

Spotkanie odbędzie się w środę (28 lutego) o godz. 17 w sali spotkań KBP przy placu Polonii 1.

Projekt został zainicjowany w 2023 roku, po zapoznaniu się fundacji Kultura Sztuka Ludzie z raportem "Wizualne Niewidzialne", w którym to można dowiedzieć się, że aż 68% Polaków uważa sztukę za istotną część przestrzeni publicznej, ale 53% z nich nigdy nie miało żadnego kontaktu z miejscem związanym ze sztuką. Ten brak dostępności jest dla nas zatrważający, ale jednocześnie potrafimy się z nim mocno utożsamić, zważając na własne doświadczenia z dostępnością do sztuki. Realizujemy nasz cel zwiększenia dostępności za pomocą trzech metod, jakimi są Wieczorki autorskie ze współczesnymi artystami, Warsztaty z Interpretacji w szkołach licealnych i Żywa Galeria. Wieczorki autorskie ze współczesnymi artystami, to program spotkań z najciekawszymi młodymi ogólnopolskimi artystami z pola sztuk współczesnych, którzy to aktywnie wystawiają w najważniejszych narodowych galeriach sztuki oraz są laureatami najważniejszych nagród artystycznych.