Tajemnice Wyspy Świętych Koni, czyli fascynujące spotkanie z historią w Drawsku Pomorskim

Goście drawskiej biblioteki mieli okazję zapoznać się z historią wczesnośredniowiecznego (X-XI w.) kompleksu osadniczego położonego w miejscowości Żółte nad Jeziorem Zarańskim.

Grodzisko, dwie osady otwarte oraz wyspa, określana mianem „Wyspy Świętych Koni”, badane były w latach 2003-2013 przez archeologów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka. Ekspedycja archeologiczna zaowocowała odkryciem wielu cennych zabytków, które opisane zostały w wydanej w 2014 roku anglojęzycznej monografii stanowiska pt. „The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomerania”.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z charakterystycznymi cechami dwóch wyróżnionych faz chronologicznych stanowiska, a także obejrzeć przedstawienia odkrytych zabytków, w tym m.in. wspaniale rzeźbionych drewnianych łyżek, militariów, ozdób oraz rozmaitych drewnianych przedmiotów zachowanych do naszych czasów dzięki zaleganiu w beztlenowym środowisku wód jeziornych.