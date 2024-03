Tak ma się prezentować hala sportowa w szkole w Parsęcku koło Szczecinka [ZDJĘCIA]

Jeszcze całkiem niedawno władze gminy Szczecinek chciały zlikwidować Szkołę Podstawową w Parsęcku. Teraz powstanie przy niej nowa sala sportowa. Okazuje się, że małe, wiejskie szkoły mają rację bytu.

- Hala podniesie komfort zajęć szkolnych sportowych, pozwoli też na uprawiania wielu dyscyplin sportu, niezależnie od pory roku czy aktualnych warunków pogodowych.

Całkowita wartość projektu to blisko 1,7 mln zł. 1 165 960,06 zł udało się pozyskać z programu Olimpia, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- Szkoła w Parsęcku już teraz bardzo ładnie nam się rozrasta, a my chcielibyśmy, by do naszych placówek uczęszczało jak najwięcej dzieci – podkreśla wójt gminy Szczecinek Ryszard Jasionas.