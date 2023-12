Takie będą pieniądze w powiecie koszalińskim w 2024 roku

- To budżet dość trudny, bo też przed nami trudniejsze czasy, ale mimo wszystko mamy zaplanowanych sporo ważnych inwestycji - komentuje specjalnie dla nas Marian Hermanowicz, starosta powiatu koszlaińskiego. - Najważniejsze, że na koniec przyszłego roku planujemy tylko 7,7-procentowe zadłużenie w stosunku do dochodów. Innymi słowy: dla następców zostawiamy naprawdę powiat w dobrej kondycji finansowej.

Dochody powiatu koszalińskiego mają w 2024 roku wynieść 138 milionów złotych a wydatki o około 5 milionów więcej. Deficyt, jak na finanse samorządowe, będzie więc niewielki.

Najważniejsze inwestycje w powiecie koszalińskim w przyszłym roku to inwestycje drogowe: remont trasy w gminie Mielno z Kiszkowa do Gąsek i remont drogi w gminie Sianów w Karnieszewicach. - Przygotujemy także projekt i wszelkie konieczne opracowania do tego, by ubiegać się o dotację na remont drogi w gminie Biesiekierz z Dunowa do Nosowa - zapowiedział starosta.