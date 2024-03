Telefon na przejściu dla pieszych może zabić. Wymalowane przypomnienie przed pasami w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Policyjne statystyki nie dają odpowiedzi jak często używanie na przejściu dla pieszych telefonów doprowadziło do wypadków, nie znaczy to jednak, że problem jest marginalny. Nieco więcej danych mamy na temat kierowców używających telefonów – co czwarty wypadek w Polsce może być spowodowany używaniem telefonu komórkowego przez kierowcę – wynika z analiz policyjnych statystyk.

Karina Gajda, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18, mówi, że to była bardzo spontaniczna inicjatywa: - Widzimy jak bardzo młodzież, ale i dorośli też, uzależnieni są od swoich telefonów. Zdajemy sobie też sprawę jak to może być niebezpieczne. Czy ten napis coś zmieni? Mamy nadzieję, że tak.

O wadze problemu świadczy też to, że w 2021 roku zmieniono przepisy, tak by odzwyczaić przechodniów od korzystania z telefonów na przejściach. Art. 14 pkt. 8 Prawo o ruchu drogowym mówi, że zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych — w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych. To oznacza, że pieszy może telefon trzymać w dłoni, może też przez niego rozmawiać, o ile kontroluje to co się dzieje na drodze.