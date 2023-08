Tłumy turystów w Kołobrzegu. Długi weekend pod znakiem pięknej pogody [ZDJĘCIA]

W poniedziałek temperatura w naszym regionie wzrosła do nawet 28 stopni Celsjusza. Jest pięknie, słonecznie, ale w późnych godzinach wieczornych i w nocy może się zachmurzyć i niewykluczone są przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze.

We wtorek rano będzie jeszcze pochmurnie, z możliwymi opadami deszczu, jednak w ciągu dnia zrobi się pogodnie, a temperatura wzrośnie do nawet 31 stopni Celsjusza, nad morzem będzie to około 28 stopni.