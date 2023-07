To już trzecia edycja „najbardziej klimatycznego festiwalu Pomorza Zachodniego” - Festiwal Ulicy Połczyn FEST Rajmund Wełnic

Bilet na cały festiwal do nabycia m.in. w CK Połczyn Rajmund Wełnic

Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się tegoroczna edycja Festiwalu Ulicy Połczyn FEST w Połczynie-Zdroju, który odbędzie się od 20 do 23 lipca 2023 roku. Zagrają m..in VooVoo, Strachy na Lachy czy Organek. To także okazja do debiutów dla zespołów, które dopiero rozpoczynają wielką karierę.