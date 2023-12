Tragiczne odkrycie w Kołobrzegu. W porcie jachtowym wyłowiono ciało

- Zwłoki z Kanału Drzewnego wydobyli nurkowie zadysponowani przez kołobrzeską policję – powiedziała sierż. szt. Seemann.

Policjantka przekazała, że trwa ustalanie tożsamości osoby, której ciało zostało znalezione w wodzie.

Policja nie informuje, czy wyciągnięte zwłoki należą do kobiety czy mężczyzny i czy ujawniono na nich ślady wskazujące na to, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. (PAP)

