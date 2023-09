Tragiczny finał poszukiwań w jeziorze Popiel koło Rymania

Do tragedii doszło w środę (6 września) późnym popołudniem. Według świadków młody mężczyzna wszedł do wody i już z niej nie wypłynął. Natychmiast poinformowano służby ratunkowe, do akcji poszukiwawczej zaangażowano strażaków z powiatu kołobrzeskiego, grupę wodno-nurkową z Koszalina oraz WOPR z Białogardu.

Niestety, akcja ratownicza zakończyła się niepowodzeniem. - W czwartek nad ranem otrzymaliśmy informację, że znaleziono ciało mężczyzny - mówi starszy sierżant Karolina Seeman, rzeczniczka prasowa komendy policji w Kołobrzegu. - Na miejsce udał się prokurator, od jego decyzji zależą dalsze czynności w tej sprawie.