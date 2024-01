Trwają prace przy naprawie ulicy Gdańskiej w Koszalinie. Pierwsi kierowcy dostali odszkodowania [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, chodzi o 3 kilometry tej drogi, od ul. Bukowej aż do węzła drogowego w Gorzebądzu. Trasa niemal zupełnie się rozsypała, powstały gigantyczne dziury, uszkodzonych zostało ponad 20 samochodów osobowych. Kierowcy wciąż walczą o odszkodowania. Pierwsi już jednak otrzymali pieniądze.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wprowadził tutaj ograniczenie prędkości do 20 km/h, próbowano łatać dziury na szybko, ale niewiele to dawało. Od wczoraj pracuje tu już jednak ekipa z firmy Bernacki, która ma doprowadzić trasę do przejezdności.